Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Şubat 2024 11:11
Muvazzaf Astsubaylık Heyet Raporu Hakkında

Merhaba. Muvazzaf astsubay için fiziki yeterlilik testini başarıyla geçtim. Ardından sağlık testi için seçtiğim hastaneden heyet raporu almam istendi. Bu rapor ne kadar sürede alınır ? Mevcut olarak çalışmaktayım zamanım kısıtlı, 1 gün yeterli olur mu bu işlem için ?

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