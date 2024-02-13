Büyükşehir statüsü haricinde kütüğe atanma

polis okuluna ataman olur mu bilmiyorum ama oluyorsa eğer bunun için sağlam referans bulman gerekiyor birde memleketine yakın bir ile atanman için dilekçe yazıp ve eşinin görev belgesini ekleyip personel daire başkanlığına göndermen lazım bu şekilde işini belki hallederler

polis okuluna ataman olur mu bilmiyorum ama oluyorsa eğer bunun için sağlam referans bulman gerekiyor birde memleketine yakın bir ile atanman için dilekçe yazıp ve eşinin görev belgesini ekleyip personel daire başkanlığına göndermen lazım bu şekilde işini belki hallederler