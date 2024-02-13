Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 11:28
Büyükşehir statüsü haricinde kütüğe atanma

Büyük şehir olmadığı için kütüğüme atanamıyorum . Eşim orada öğretmen ve onun da zorunlu görev süresini doldurması gerekiyor. Kütüğümdeki Pomem okuluna atama olabiliyor mu?


Alpayderler
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:43
polis okuluna ataman olur mu bilmiyorum ama oluyorsa eğer bunun için sağlam referans bulman gerekiyor birde memleketine yakın bir ile atanman için dilekçe yazıp ve eşinin görev belgesini ekleyip personel daire başkanlığına göndermen lazım bu şekilde işini belki hallederler

adalı-polis
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 11:52

Mis gibi fırsat ver hemen dilekçe gih olmak istiyorum memleketime verin diye ataman yapılsın 8 5 memur ol köyünde. Ne diye polis olarak gidemeyeceğinizi bildiğiniz halde gitmeye uğraşırsınız


Badboybroo
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:54

Teşekkür ederim öncelikle Alpay bey. Referans konusunda kimsem yok. Kütükteki Pomem okuluna atama oluyorsa yine de hakkımı denemek istiyorum. Pomeme atama kesin oluyor ya da olmuyor diye bilgisi olan var mı?

Alpayderler, 1 saat önce
polis okuluna ataman olur mu bilmiyorum ama oluyorsa eğer bunun için sağlam referans bulman gerekiyor birde memleketine yakın bir ile atanman için dilekçe yazıp ve eşinin görev belgesini ekleyip personel daire başkanlığına göndermen lazım bu şekilde işini belki hallederler

Badboybroo
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:59

Gidilip gidilmediğini bilsem zaten sormam. Yine de fikirleriniz için teşekkür ederim.

adalı-polis, 1 saat önce

Mis gibi fırsat ver hemen dilekçe gih olmak istiyorum memleketime verin diye ataman yapılsın 8 5 memur ol köyünde. Ne diye polis olarak gidemeyeceğinizi bildiğiniz halde gitmeye uğraşırsınız


Alpera1
Aday Memur
13 Şubat 2024 12:23
eşine 1 kez tabi olup büyükşehir olmayan memlekete atama talep edebilirsin ve merkeze bağlı kuruluşlarda (eğitim kurumu , moral eğitim merkezi vb )çalışabilirsin , dilekçe ile talepte bulun , yönetmeliği incele
Badboybroo, 1 saat önce

Teşekkür ederim öncelikle Alpay bey. Referans konusunda kimsem yok. Kütükteki Pomem okuluna atama oluyorsa yine de hakkımı denemek istiyorum. Pomeme atama kesin oluyor ya da olmuyor diye bilgisi olan var mı?

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