KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2024 11:46
Yeni atamada neden istenir

Kamu kurum ve kuruluşlarında son bir yıl içerisinde görev yapmış veya halen görev yapmakta olanların çalışma belgesi,yeni başlayacak personelden neden istenir ?

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