Memurun başka hastaneye sevk izni

Üstüme atılan bir iftira ile daha sonra iftira olduğunu mahkemelere ispat etmemize beraat almamıza rağmen şehrin en uzak ve en küçük ilçesine 3+1 olmama rağmen valiliğin kararı ile tayinim çıkartıldı. Fakat benim kalp ve ms hastalığım var. Bakmakla yükümlü olduğum annemde de ms hastalığı ile aşırı şeker hastalığı var. Beni gönderdikleri ilçede entegre hastane var, diş hariç hiçbir poliklinik yok.

Hastane idaresi aynı ilin başka ilçesinde takipli olduğum kalp ve başka ilde bulunan 15 yıldır takipli olduğum hastaneye sevke izin vermiyor. Biz sadece il merkezine sevk verebiliriz oraya görün diyor

Annem ve babam için ise anne baba sevki kaldırıldı diyor, kendi ve anne babam için yıllık izne mecbur bırakıyor.

Bu konuda bilgisi olan var mı, varsa lütfen bana yardımcı olur musunuz?