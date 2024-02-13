Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 12:10
Polis geçici görevlendirme yıllık izin
Bu ay sonu yıllık izne çıkacaktım fakat GMT(guvenlik buroya bağlı)gecici görevlendirme çıktı iki ay civarı burada olacam bu süre zarfında geçici görevlendirme de yıllık izne çıkılabilir mi

Gardaspm
Aday Memur
13 Şubat 2024 12:32
Tabikide çıkarsın, ancak anladığım kadarıyla seçim dönemi nedeniyle güvenlik büroya tayin çıkmış o yüzden kullandırmak istemeyebilirler fakat kanunen hiç bir yasal kısıtlama yok. kullanabilirsin.
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