Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2024 12:23
Başka ilçedeki memura uzaktan soruşturma ve disiplin

Memur olduğum kurumda bir iftira ve bazı memurların işbirliği ile adıma dava açıldı ve bu davaya müteakip soruşturmaya başlandı. Bu arada beni 6284 kararını gerekçe göstererek başka ilçeye gönderdiler. Eski çalıştığım ilçedeki kurumun müdürü soruşturmacı oldu (ki olayın içinde o da var) Beni diğer ilçeden resmi yazı, idari izin veya yanıma karar ve aşamaları tebliğ için memur görevlendirerek aşamalardan haberdar etmediler. Ben sora sora öğrenip herhangi bir tebliğ almadan son gün ancak gidebildim. Eski ilçede son gün tebliğ alıp o gün oradan cevapladım

Soruşturmadaki şahitler ile mahkemedeki ifade verenler aynı. Mahkemenin kararını beklemeden bana Memur Hal Ve Hareketlerine Uymayan Davranışlardan savunma alıp 6284 kararından disiplin verdiler ve ilk disiplin olmasına rağmen disipline kamu yıpranmasından dolayı yer değişikliği(3+1 memur) talebi girdiler.

Olayın olduğu ilçeden diğer ilçeye geçici görevlendirmişlerdi. O ilçeden de görevlendirmeyi iptal edip mahkemelere 240 km uzakta tam ters tarafta adliyenin olmadığı ilçeye tayinimi çıkarttılar.

Mahkeme olayı 4 ayrı parçaya böldü her birine varıp gelmek belgeler ara kararlar itirazlar adliye yok böyle bir zulme uğradım. Hem sağlık hem savunma hakkını gösterip 3+1 i de gerekçe gösterip YD istemli dava açtım. İdare mahkemesi YD vermedi daha sonra başvuruyu da reddetti. Birçok karara adliye olmadığı yıllık iznim bittiği için itiraz edemedim. Savunma hakkı tamamen kısıtlandı

Buna rağmen 4 mahkemenin hepsinden beraat ettim 3 tanesini istinafa götürdüler istinaflardan da beraat ettim. Böylece 7'de 7 yaptım. İdare mahkemesini istinafa taşıdım. Kurum il müdürlüğü beraatleri tanımıyor. İadei İtibara riayet etmiyor. Hastalık mazeretlerini aile mazeretlerini umursamıyor. İdare mahkemesi kararı istiyor.

Disiplinde, tayinde uygunsuzluklar, hak kısıtlamaları, kural ihlali nelerdir bana yardımcı olabilir misiniz?

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