Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2024 12:33
ah bu cemaat

cuma vazzda imandan ibadetten zinadan içkiden faizden bahsettim bunlar zaten hepimizin işlediği konular

lakin cemaatten birisi imam odasına daldı cuma nam

azından sonra bende sarık cübbeyi çıkarıyordum

bu cemaat eski cemaat değil sen 1400 sene önceki cemaate anlatır gibi anlatıyorsun artık günümüze gel günümüze diyor

yanına bi adam oturmuş sigara içip gelmiş bu konuyu işle diyor rahatsız oldum diyor

iyide içki faiz zina bunlar güncel dedim ne demek istiyon dedim

işte diyeceklerim bunlar dedi

bir de diyor hitap cümlelerin hep aynı kıymetli cemaatim diyip durdun çok kez tekrar ettin dedi

bir de yaşlı amcanın biri başka vakitte öğlen namazından sonra ben amin dedim kuran okuyum diye adam başladı okumaya cemaatin yarıya yakını homurdanarak çıktı

namazdan sonra başka cemaat geldi hoca hoca dedi okutma bu adama kuran dedi senden önceki imam sus der sesini keserdi diyor

iyi de adam kuran okuyor nasıl sus deyim

biride üç kere safı sıkı tutun dediğim halde neden cemaate dönüp safı sıkı tutun demedin diyor.

yeni geldim bu camiye birden şoke oldum

derdimi paylaşıyım derdim azalsın diye yazdım burda


Atam-ABDULHAMİDHAN
Aday Memur
13 Şubat 2024 12:34

bu arada wc temizliği adı altında açtığım başlık başka görev yaptığım camiydi ordan başka camiye geçtim.

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