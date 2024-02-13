ah bu cemaat

cuma vazzda imandan ibadetten zinadan içkiden faizden bahsettim bunlar zaten hepimizin işlediği konular
lakin cemaatten birisi imam odasına daldı cuma nam
azından sonra bende sarık cübbeyi çıkarıyordum
bu cemaat eski cemaat değil sen 1400 sene önceki cemaate anlatır gibi anlatıyorsun artık günümüze gel günümüze diyor
yanına bi adam oturmuş sigara içip gelmiş bu konuyu işle diyor rahatsız oldum diyor
iyide içki faiz zina bunlar güncel dedim ne demek istiyon dedim
işte diyeceklerim bunlar dedi
bir de diyor hitap cümlelerin hep aynı kıymetli cemaatim diyip durdun çok kez tekrar ettin dedi
bir de yaşlı amcanın biri başka vakitte öğlen namazından sonra ben amin dedim kuran okuyum diye adam başladı okumaya cemaatin yarıya yakını homurdanarak çıktı
namazdan sonra başka cemaat geldi hoca hoca dedi okutma bu adama kuran dedi senden önceki imam sus der sesini keserdi diyor
iyi de adam kuran okuyor nasıl sus deyim
biride üç kere safı sıkı tutun dediğim halde neden cemaate dönüp safı sıkı tutun demedin diyor.
yeni geldim bu camiye birden şoke oldum
derdimi paylaşıyım derdim azalsın diye yazdım burda
cuma vazzda imandan ibadetten zinadan içkiden faizden bahsettim bunlar zaten hepimizin işlediği konular
lakin cemaatten birisi imam odasına daldı cuma nam
azından sonra bende sarık cübbeyi çıkarıyordum
bu cemaat eski cemaat değil sen 1400 sene önceki cemaate anlatır gibi anlatıyorsun artık günümüze gel günümüze diyor
yanına bi adam oturmuş sigara içip gelmiş bu konuyu işle diyor rahatsız oldum diyor
iyide içki faiz zina bunlar güncel dedim ne demek istiyon dedim
işte diyeceklerim bunlar dedi
bir de diyor hitap cümlelerin hep aynı kıymetli cemaatim diyip durdun çok kez tekrar ettin dedi
bir de yaşlı amcanın biri başka vakitte öğlen namazından sonra ben amin dedim kuran okuyum diye adam başladı okumaya cemaatin yarıya yakını homurdanarak çıktı
namazdan sonra başka cemaat geldi hoca hoca dedi okutma bu adama kuran dedi senden önceki imam sus der sesini keserdi diyor
iyi de adam kuran okuyor nasıl sus deyim
biride üç kere safı sıkı tutun dediğim halde neden cemaate dönüp safı sıkı tutun demedin diyor.
yeni geldim bu camiye birden şoke oldum
derdimi paylaşıyım derdim azalsın diye yazdım burda