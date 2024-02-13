Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 12:52
35 bin personel alimi
cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kadroya geçtik sistemdede kadroluyuz. Bu sözleşmeli alıma başvurabilirmiyiz

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