Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Şubat 2024 13:30
Meslek öğretmenlerinden İl-ilçe emrinde olup, İlave tazminatını alamayanlara MÜJDE!!
Arkadaşlar Denizli'de İlçe emrinde olan bir Tekstil öğretmeni arkadaş İdare Mahkemesinde işlemi İPTAL ettirdi. İlave eğitim öğretim tazminatı talebi davadını kazandı. Sizde Dava açıp emsal gösterebilirsiniz. Davayı Eğitimin Gücü Sendikası kazanmış.Kararı Sendikanın Web sayfasından indirebilirsiniz. Buraya linki de koyuyorum https://www.egitimgucusen.org.tr/bizden-haberler/egitim-gucu-sendikasindan-meslek-ogretmenleri-icin-buyuk-kazanim/

krmsrt
Memur
13 Şubat 2024 13:30
https://www.egitimgucusen.org.tr/bizden-haberler/egitim-gucu-sendikasindan-meslek-ogretmenleri-icin-buyuk-kazanim/

krmsrt
Memur
13 Şubat 2024 13:34
Bende dava açtım. Dava açmak isteyenlere, örnek dava dilekçesi için yardımcı olurum.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Şubat 2024 15:07

Adam zaten çalışmadan maaş aliyo birde tazminat mi istiyor :)

Toplam 3 mesaj

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