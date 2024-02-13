KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Şubat 2024 14:04
ASEM SUEM AÇIKLANDI

ASEM ve SUEM başvuru sonuçları açıklandı. Sınava davet edilen adaylar yarından itibaren sınav ücretini yatırabilir.

Çok Yazılan Konular

Asem hakkında sorusu olan

Sözlük

körler mahallesinde ayna satmak 1 uzay 2 karabasan 3 Hz.Davud 1 yabancı filmleri dublajsız izlemek 3 Eskiden sevilerek izlenen aile dizileri 6 Ailece pazar kahvaltisi yapmak 2 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 5 Acı Severim Tatlı Döverim 1 makrome 1

Son Haberler

Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdiKızıldeniz krizi gıdaya sıçradı: Çay kıtlığı kapıdaİstanbul'u 2023'te 17,3 milyon turist ziyaret ettiİsrail'in Gazze'deki Yabancı Terörist Savaşçıları ve Terörle Küresel Mücadelenin KodlarıİBB Başkanı İmamoğlu'na partisinin aday tanıtım programında tepki gösterildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı