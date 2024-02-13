Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Şubat 2024 14:13
gih koruma ve güvenlik resmi tatil

koruma ve güvenlik ünvanlı personel resmi tatillerde çalışırsa karşılığında izin hakkı elde eder mi, aynı tesiste kamu işçisi resmi tatillerde çalışırsa günlüğü 3200 TL sayıyor ancak kamu personeli için böyle bir durum söz konusu kanunlarca olamıyor. koruma ve güvenlik ünvan kamu personeline resmi tatilde çalışmasının karşılığı olarak izin hakkı verilir mi?

Çok Yazılan Konular

ikramiye tediye derken ayda 40k alan işçiler isyan ederken 33k alan memurların uyumasıBanka promosyonu geri istiyor.Şubat Ayı enflasyon tahmini?En düşük işçi Maaşı 41.000TL oldu(ek ödemeler dahil)Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTazyik Hapsi5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Memurlar.Net Geçinemeyen Akademisyenler İçin Lütfen Haber Yapın2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.Mahkeme Kaç Gün Sürer (HARCIRAH)

Sözlük

yabancı filmleri dublajsız izlemek 3 Hz.Davud 1 Ailece pazar kahvaltisi yapmak 2 Eşlerin birlikte zaman geçirmesinin önemi 7 Boğa burcu kadını 3 böcek ilacı 2 Komple Yeni Yatırım 1 kadın 2 körler mahallesinde ayna satmak 1 tamirat işlerinden anlayan erkek 3

Son Haberler

Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdiKızıldeniz krizi gıdaya sıçradı: Çay kıtlığı kapıdaİstanbul'u 2023'te 17,3 milyon turist ziyaret ettiİsrail'in Gazze'deki Yabancı Terörist Savaşçıları ve Terörle Küresel Mücadelenin KodlarıİBB Başkanı İmamoğlu'na partisinin aday tanıtım programında tepki gösterildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı