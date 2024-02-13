Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Şubat 2024 14:49
Enerji-Birsen 7. dönem sözleşmeyi okumadan imzalamış

7. dönem toplu sözleşmede giyecek yardımına yer verilmemiş.


zahmetçakar
Şef
13 Şubat 2024 15:06

Niye Okusun ki? okusa üyesi mi artacak; yada okumasa üyesi mi düşecek...

gayet mantıklı hareket işinize gelirse demir sendika....

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