Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 15:03
geçiş
arkadaslar 1 yildir calisan tds onumuzdeki alimda yasli bakimdan tercih verip atanabilir mi ya da 1 yil ceza mi yiyecek bu konuda bilgisi olan varsa cvplasin lutfen

Rifocin
Memur
13 Şubat 2024 15:12
ünvan değişikliği yapıyorsan geçersin

alibwy
Aday Memur
13 Şubat 2024 15:28
tdsden yasli bakimina farkli unvanlar mi
Rifocin, 30 dk. önce
ünvan değişikliği yapıyorsan geçersin

Rifocin
Memur
13 Şubat 2024 15:29
farklı ünvan geçersin
alibwy, 14 dk. önce
tdsden yasli bakimina farkli unvanlar mi
Toplam 3 mesaj

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