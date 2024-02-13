Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Şubat 2024 15:15
Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

ÖSYM Tarafından yapılması planlanan sınav ile ilgili bilgi paylaşımı amacı ile açılmış başlıktır. Konu çalışmalarında ve soru paylaşımlarında sınava katılmayı planlayan arkadaşlar katılımlarını sağlarlarsa birbirimize faydamız olur kanaatindeyim. Selamlar

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