Adli Sicil Kaydı Olan Biriyle Otelde Kalmak Polisliğe Engel Mİ?

Merhaba arkadaşlar, bu sorudan usandığınızı biliyorum fakat benim durumum biraz daha farklı. Bundan 2 sene önce eski erkek arkadaşımla 1-2 kere mimli olmayan bir otelde konakladım. Fuhuş adı altında bir baskın kesinlikle olmadı. Bunun haricinde başka konaklamam olmadı. Onun buna devam edip etmediğini bilmiyorum.

Benim adli sicil kaydım temiz, şu ana kadar hiçbir suça karışmadım. Ailemde de böyle bir durum yok. Herhangi bir örgütle bağlantımız yok. Fakat eski erkek arkadaşımın kavga ve yasaklı madde konulu dosyası olabileceğini öğrendim. Aslında kavga konusundan eminim ama maddeden pek emin değilim. Kulaktan dolma bilgiler.. İletişim halinde değiliz. Şimdi de bir bilgim yok fakat düşüncem hapis cezası aldığı yönünde. Uzun lafın kısası adli sicil kaydı temiz değil.

Sizce bu durum benim ilerde memur olmamı etkiler mi? Düz memur olmak istiyorum. Polislik falan da değil. Düşüncelerinizi bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.