KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2024 15:32
Geçici Görevlendirme

Arkadaşlar bilen varsa cevaplayabilir mi? görevlendirme dilekçem kabul edilirse yeni başlayacağım yere ne zaman başlamam gerek? yönetmelik eski artık ertesi gün başlaman gerekir diyenler çok. şimdiden teşekkür ederim.

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