Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 15:59
Sağlık Bakanlığı ÇKYS-EKİP PORTAL-ATAMA VB.

Arkadaşlar herkes için diyorum bakanlıkla o kadar konuştumki anladığım şu ki bu ekip portal işi sistemi o kadar karıştırmışki EŞ DURUMU - ÇKYS DÜŞME - KADRO HAKKI VB. her şey gecikecek anladığım o bir çok farklı konuyu öteliyorlar.


ebrarın
Aday Memur
13 Şubat 2024 16:27

çok sinir bozucu bir durum

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