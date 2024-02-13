Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 16:03
Eş durumu tayini özel sektör

Çok acil bir sorum var. Şimdi ben kadroya geçmiş bir hemşireyim eşim özel sektörde çalışıyor 720 gün primi 20 şubatta doluyor fakat şirketler bir sonraki ayın 26 sına kadar yatırıyor primi, dolduğu günü baz alarak başvurabilirmiyiz yani iş yerinden hala çalıştığına dair belge alarak yada diğer ayın 26 sını beklemek zorundamıyız


ebrarın
Aday Memur
13 Şubat 2024 16:25

sgk çıktısında işlenmiş gorunurse sıkıntı yok bnce eger 720 gün gorunmezse tekrar isteyebilirler


Gulnuroo
13 Şubat 2024 16:36

sgk cıktısında 30 gun eksık göruncek çunku şirket mart 20 gibi yatırıyor primi ama şirketten muhasebe fişi gibi bir belge alınırsa olur mu 720 günü kanıtlamış olcak sonuçta

ebrarın, 2 saat önce

sgk çıktısında işlenmiş gorunurse sıkıntı yok bnce eger 720 gün gorunmezse tekrar isteyebilirler


ebrarın
Aday Memur
13 Şubat 2024 17:14

bir fikrim yok isterseniz deneyin ama şu süreç sıkıntılı ekip portala geçildiği için


ebrarın
Aday Memur
13 Şubat 2024 17:15

eksik belge diye tekrar sadece sgk dökümü istenir belki de sadece

Gulnuroo, 1 saat önce

sgk cıktısında 30 gun eksık göruncek çunku şirket mart 20 gibi yatırıyor primi ama şirketten muhasebe fişi gibi bir belge alınırsa olur mu 720 günü kanıtlamış olcak sonuçta

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