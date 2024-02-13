KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Şubat 2024 16:04
Jandarma Asem Sonuçları Sonrası Mülakat Tarihi

Geçen dönem sonuçlar açıklandıktan 20 gün sonra spor mülakatına çağırılma olmuş.

Acaba önümüzde ramazanlık da düşünüldüğünde parkura ne zaman çağırılır?


ByAstsubay
Aday Memur
13 Şubat 2024 17:07
ramazan sonrasına kalır
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

SUEMJandarma Asem Sonuçları Sonrası Mülakat TarihiAsem hakkında sorusu olan

Sözlük

şikemperver 1 Alfred Hitchcock 2 Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 8 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 3 organize işler 1 kadın 2 körler mahallesinde ayna satmak 1 teyit etmek 1 ruh çağırır gibi başlık çağırmak 3 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 5

Son Haberler

Bakan Koca'dan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklamaMurat Kurum: Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için kolları sıvadıkErzincan'da madende toprak kayması: 4 savcı görevlendirildiAdana'da Özel Kalem Müdür Vekili'ni vuran katil zanlısı tutuklandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 63 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı