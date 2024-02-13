Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 16:10
eş durumundan atama
eşim egm personeli ben attyim eşimin çalıştığı il e tayin olmak için dilekçe yazacağım da 1 yılımı doldurdum şimdi nasıl bir süreç sürer acaba bu konu hakkında bilgisi olan var mı ?

ebrarın
Aday Memur
13 Şubat 2024 16:26

sözleşmeliyseniz ocak ve temmuz es durumu tayin donemleri oluyor onun dısındaki basvurlar red oluyor

Toplam 1 mesaj

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