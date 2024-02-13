eş durumundan atama

eşim egm personeli ben attyim eşimin çalıştığı il e tayin olmak için dilekçe yazacağım da 1 yılımı doldurdum şimdi nasıl bir süreç sürer acaba bu konu hakkında bilgisi olan var mı ?

eşim egm personeli ben attyim eşimin çalıştığı il e tayin olmak için dilekçe yazacağım da 1 yılımı doldurdum şimdi nasıl bir süreç sürer acaba bu konu hakkında bilgisi olan var mı ?