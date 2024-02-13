Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 17:17
İstanbul yazmak zorunlu

İstanbul'a acaba çok adam mı çakacaklar


Vegamanyak
Aday Memur
13 Şubat 2024 17:19

Kendi personelini ezmek için bu kadar çaba sarf eden başka kurum varmı acaba


irfan-20sw
Memur
13 Şubat 2024 17:28
istanbulun grubunda hangi iller var ya da tek başına grup mu olmuş ki zorunlu

Vegamanyak
Aday Memur
13 Şubat 2024 17:30

Aynen kardeşim tek ve seçmen zorunlu tercih dışı olayını kaldırdılar mahkeme yolu kapansın diye allahindan bulsunlar başka bir şey demiyorum

irfan-20sw, 33 dk. önce
istanbulun grubunda hangi iller var ya da tek başına grup mu olmuş ki zorunlu
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