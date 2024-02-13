Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Şubat 2024 17:19
atama
merhaba eşim 1 yıllık öğretmen görev yaptığı yer doğu olarak geçiyor (istanbul)biz başka bir doğu iline geçmek istiyoruz (batman bitlis) bölgelerine geçiş hakkımız var mıdır ?

fenogretmeniyim
Şef
13 Şubat 2024 17:25

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