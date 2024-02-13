Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Şubat 2024 17:22
Yusuf Tekin Açıkladı: Hayırlı Olsun!

https://www.baskatip.com.tr/yusuf-tekin-atanacak-tum-ogretmenlerimize-hayirli-olsun-diliyorum/

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