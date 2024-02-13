KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 17:31
Hemşire alımlarında 1/3 Lise mezunu Hemşire olmalı

Bakanlık Hemşire alımlarında,Hemşire kadro sayısının 1/3 inin lise mezunu Hemşire olması için Lise mezunu Hemşireler mücadele etmeli.Hemşire Hemşiredir .Hemşire alımlarında Lise mezunu Hemşirelere çok az kadro ayrılıyor Adil değil bu

Çok Yazılan Konular

Lisans hemşirelik atamasıbranş sayıları ne zaman15 Bin hemşire alımı Lise hemşireler !!

Sözlük

Eskiden sevilerek izlenen aile dizileri 6 sevmediklerimiz 3 yeniden doğmak 1 kadın 2 kaybol 1 körler mahallesinde ayna satmak 1 ruh çağırır gibi başlık çağırmak 3 yabancı filmleri dublajsız izlemek 3 karabasan 3 organize işler 1

Son Haberler

Bakan Koca'dan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklamaMurat Kurum: Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için kolları sıvadıkErzincan'da madende toprak kayması: 4 savcı görevlendirildiAdana'da Özel Kalem Müdür Vekili'ni vuran katil zanlısı tutuklandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 63 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı