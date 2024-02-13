Hani 2. şark iptal di?

yıllardır beridir var bunu bilerek polis asker olunuyor ama önceden şark yapan polisler çift maaş alırdı değeri bilinirdi ama şimdi hakkaride bile verilen operasyon parası bir öğretmenin aldığı ek ders ücretinden bile az

yıllardır beridir var bunu bilerek polis asker olunuyor ama önceden şark yapan polisler çift maaş alırdı değeri bilinirdi ama şimdi hakkaride bile verilen operasyon parası bir öğretmenin aldığı ek ders ücretinden bile az