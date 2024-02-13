Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 17:41
Hani 2. şark iptal di?

Listeye baktım 2012 ye gelmiş


Kemalaydın55
Aday Memur
13 Şubat 2024 17:42

Allah belalarını versin


gökbörü60
Şube Müdürü
13 Şubat 2024 17:43

EGM de aile düzeni kurmak hayal gerçekten üstelik koskoca İçişleri bakanı söz vermişti, bütün çalışmalarımız 2.şarkı kaldırmak için yapıyoruz demişti her yıl 2 seni 3 sene atlayarak geldi sanırım 3.şark kaçınılmaz olacak


muratcan58
Şube Müdürü
13 Şubat 2024 17:46

Yapılacak sey belli secimler var onceki secimler riske girinci ikinci sark iptal edildi dendi twet atarak destek olmak lazım yoksa her sene bunu yasarız bu ne ya ikinci sark nedir yazık gunah bu zamanda


BeyazGökk
Şef
13 Şubat 2024 18:02

Deprem bölgeleride dahil en az 10 il şarktan çıkacak ki, 2. şark iptal edilsin.


Krm-42
13 Şubat 2024 18:07

Niye bu sark meselesi sadece polis askerde var


turkolog24
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 18:10

Eskiden ikinci şark mı vardı hemde terör ve toplumsal olayların en yoğun olduğu zamanlarda . Batı da personelsizlikten herkes 3 kişilik çalışıyor bunlar hala şarka adam yolluyor.

BeyazGökk, 2 saat önce

Deprem bölgeleride dahil en az 10 il şarktan çıkacak ki, 2. şark iptal edilsin.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 18:14
yıllardır beridir var bunu bilerek polis asker olunuyor ama önceden şark yapan polisler çift maaş alırdı değeri bilinirdi ama şimdi hakkaride bile verilen operasyon parası bir öğretmenin aldığı ek ders ücretinden bile az
Krm-42, 2 saat önce

Niye bu sark meselesi sadece polis askerde var


turkolog24
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 18:16

Ben diğer memurlarla hemen hemen aynı maaşı alıp birde çift şark mı yapacam . Yazıklar olsun


fth0
Aday Memur
13 Şubat 2024 18:47
Bu iktidar ülke insanın elinden çok şey aldı. Önceden polis ve asker olmak kıymetliydi özellikle tsk nın ağırlığı vardı. Bu iki meslekte aile hayatını olumsuz etkileyebiliyor bu iki mesleğin maddi artısı olması gerekir öncelikle can tehlikesi beline silah takıyorsun. Ülke insanın biraz düşünmesi lazım balık hafızalı olurlarsa iktidar hep istediğini yapar
siyahbeyaz88, 2 saat önce
yıllardır beridir var bunu bilerek polis asker olunuyor ama önceden şark yapan polisler çift maaş alırdı değeri bilinirdi ama şimdi hakkaride bile verilen operasyon parası bir öğretmenin aldığı ek ders ücretinden bile az

Polsa_51
Memur
13 Şubat 2024 18:48
Olacağı oydu zaten. İkinci şark kalmaz deprem dolayısıyla daha çok genişlettiler, eski bakanın şifahi söylenen sözüne güven olmaz dediğimde kaç kişi yorumuma eksi vermişlerdi. Umut eden vardı ama olmayacak iş bu. Yapmazlar.

turkolog24
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 18:57

Kafayı yicem ya iki şark 6 7 şehir gez diğer memurlara yakın maaş l


ghostxxa
Aday Memur
13 Şubat 2024 19:04

2012 yılında 2. Şark yokken 2. şark getirildi. Böylece yeni mağduriyetler oluşturuldu. 3-4 tane yönetmelik değişti, kısmen bir grup muaf tutuldu. Şuan şarkta olanlar uzatarak tek şarkta geri dönüş yapacaklar, yaşı 50 olanlarda yaş dolayısıyla muaf oldular. Genellikle 240 bin -370 bin sicil aralığındaki Şarkını bitirmiş batıda bulunan personelerin aile düzenlerini perişan edecek bu düzenleme acilen kaldırılmalıdır. Kaybettirilen eşeği bulunca sevineceğiz.


gökbörü60
Şube Müdürü
13 Şubat 2024 19:11

İnsan polis olduğuna pişman oluyor neden söz verip insanların aile düzeni ile oynadınız sayın Süleyman Soylu bu iş bu kadar kolaymı

ghostxxa, 1 saat önce

2012 yılında 2. Şark yokken 2. şark getirildi. Böylece yeni mağduriyetler oluşturuldu. 3-4 tane yönetmelik değişti, kısmen bir grup muaf tutuldu. Şuan şarkta olanlar uzatarak tek şarkta geri dönüş yapacaklar, yaşı 50 olanlarda yaş dolayısıyla muaf oldular. Genellikle 240 bin -370 bin sicil aralığındaki Şarkını bitirmiş batıda bulunan personelerin aile düzenlerini perişan edecek bu düzenleme acilen kaldırılmalıdır. Kaybettirilen eşeği bulunca sevineceğiz.


antepli-pol
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 19:14

Maaşa gelince memursun ama işe gelince polissin. Bunun adida adalet!!!


turkolog24
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 19:15

Seçimde görüşürüz oy yok


ghostxxa
Aday Memur
13 Şubat 2024 19:48

2023 yılında 2. şarka Ataması yapılan var mı? Gönüllülerin dışında 2. şarka ipkası kabul edilmeyen var mı ?


alptigin38
Aday Memur
13 Şubat 2024 19:59

Evet oldu malesef

ghostxxa, 24 dk. önce

2023 yılında 2. şarka Ataması yapılan var mı? Gönüllülerin dışında 2. şarka ipkası kabul edilmeyen var mı ?


alptigin38
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:02

Ben artık 2. Şarkın iptal edilmedinden geçtim 2 defa 3 bu yılda 2 yıl birden attı yani 6 yılımız gitti neye göre 1 den fazla atıyor mesala gelecek sene kaç yıl artacak 3 mü yoksa 5 mi yada 10 yapsınlar 1. Şark gelmeden 2. Şark sırası gelsin


turkolog24
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 20:11

2 yıl 2 yıl artrsa zaten 2020 de dönenlere 4 yıl sonra geliyor

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