Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 17:41
İkinci şark 2012 lere geldi . Hani iptal di ?

Listeye baktım 2012 ye gelmiş


Kemalaydın55
Aday Memur
13 Şubat 2024 17:42

Allah belalarını versin


gökbörü60
Şube Müdürü
13 Şubat 2024 17:43

EGM de aile düzeni kurmak hayal gerçekten üstelik koskoca İçişleri bakanı söz vermişti, bütün çalışmalarımız 2.şarkı kaldırmak için yapıyoruz demişti her yıl 2 seni 3 sene atlayarak geldi sanırım 3.şark kaçınılmaz olacak


muratcan58
Şube Müdürü
13 Şubat 2024 17:46

Yapılacak sey belli secimler var onceki secimler riske girinci ikinci sark iptal edildi dendi twet atarak destek olmak lazım yoksa her sene bunu yasarız bu ne ya ikinci sark nedir yazık gunah bu zamanda

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