2. Şark süreleri

Arkadaşlar görüyorum ki 2. sark sureleri hakkında doğru bilgiye kimse sahip değil.. 12.05.2023 günü resmi gazetede yayınlayan yönetmeliğe göre; "Personelin bölgelere göre birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayil cetvelde gösterilmistir. Ancak emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi haris ikinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez atamasi yapilan personel, ekli (1) sayil cetvelde hizmet süresi alt yul olarak belirtilen birimlerde dört yil, bes yil olarak belirtilen birimlerde üs yil, dört yul olarak belirtilen birimlerde iki yil, üs ve iki yil olarak belirtilen birimlerde iki yil görev yapmasi durumunda ikinci bölge görevini tamamlanmis sayir."

Arkadaşlar görüyorum ki 2. sark sureleri hakkında doğru bilgiye kimse sahip değil.. 12.05.2023 günü resmi gazetede yayınlayan yönetmeliğe göre; "Personelin bölgelere göre birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayil cetvelde gösterilmistir. Ancak emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi haris ikinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez atamasi yapilan personel, ekli (1) sayil cetvelde hizmet süresi alt yul olarak belirtilen birimlerde dört yil, bes yil olarak belirtilen birimlerde üs yil, dört yul olarak belirtilen birimlerde iki yil, üs ve iki yil olarak belirtilen birimlerde iki yil görev yapmasi durumunda ikinci bölge görevini tamamlanmis sayir."