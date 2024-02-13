Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 18:15
2. Şark süreleri
Arkadaşlar görüyorum ki 2. sark sureleri hakkında doğru bilgiye kimse sahip değil.. 12.05.2023 günü resmi gazetede yayınlayan yönetmeliğe göre; "Personelin bölgelere göre birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayil cetvelde gösterilmistir. Ancak emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi haris ikinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez atamasi yapilan personel, ekli (1) sayil cetvelde hizmet süresi alt yul olarak belirtilen birimlerde dört yil, bes yil olarak belirtilen birimlerde üs yil, dört yul olarak belirtilen birimlerde iki yil, üs ve iki yil olarak belirtilen birimlerde iki yil görev yapmasi durumunda ikinci bölge görevini tamamlanmis sayir."

1212calisanpolis
Memur
13 Şubat 2024 18:17
yani kısaca, 2. sarka giden personel;; 6 yıllık yeri 4 yıl, 5 yıllık yeri 3 yıl, 4 ve 3 yıllık bir yeri 2 yıl çalışırsa, 2. şark görevini tamamlamış olur.

erdemozde
Aday Memur
13 Şubat 2024 19:15

Bu seneki genelgede 16. Sayfada gönüllü şark yazacak personel için belirlenen süreler kısmında bu şekilde yazmıyor. Uzun süre olarak yapılacak artık sanırım 2. Şarka gidenler.


1212calisanpolis
Memur
13 Şubat 2024 19:19
gönüllüler için normal sureler geçerli. 2. bölge hizmetine 2. defa atama sırası gelenler için hizmet süreleri yukarda yazıldığı gibi
erdemozde, 57 dk. önce

Bu seneki genelgede 16. Sayfada gönüllü şark yazacak personel için belirlenen süreler kısmında bu şekilde yazmıyor. Uzun süre olarak yapılacak artık sanırım 2. Şarka gidenler.

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