Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 18:23
2024 şark hazırlık

1. hazırlık kaç sicile kadar geldi bilgisi olan var mı


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
13 Şubat 2024 18:25
yarın tercihler açıldığında belli olur

solder312131
Memur
13 Şubat 2024 18:26
şark illerinde değişiklik var mı? Evrakta bu bilgi var mı gorebilen bilgi verebilir mi

koruma1903
Şef
13 Şubat 2024 18:44
Hayır yok gruplarda aynı geçen yılla
solder312131, 2 saat önce
şark illerinde değişiklik var mı? Evrakta bu bilgi var mı gorebilen bilgi verebilir mi

Trafikci0935
13 Şubat 2024 18:47

Tercihler açılınca kaç sicile geldiği belli olacak. 2012 de batıya gelenlere hazırlık geldi doğru md


garibanadamm
Aday Memur
13 Şubat 2024 19:02
evet bu doğru
Trafikci0935, 1 saat önce

Tercihler açılınca kaç sicile geldiği belli olacak. 2012 de batıya gelenlere hazırlık geldi doğru md


emir mehmet
Şef
13 Şubat 2024 19:44
geçen yıl da 2012 dahil değil miydi, aynı gibi

garibanadamm
Aday Memur
13 Şubat 2024 19:46
2010 diye biliyorum
emir mehmet, 28 dk. önce
geçen yıl da 2012 dahil değil miydi, aynı gibi
Toplam 7 mesaj

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