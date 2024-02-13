KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2024 18:36
Feragatname vermek zorunlumu?

Bir üniversitenin sözleşmeli alımına yedek listeden sıra geldi arayıp gelmeyecekseniz feragatname yazın dediler zaten liste açıklandığında 15 gün içinde evrak teslim etmezsem otomatikmen hakkım yanıp benden sonra ki yedeğe geçmiyor mu zorunlu mu feragatname yazmak?


cumhur39
Aday Memur
13 Şubat 2024 18:54

Zorunlu değil


zireaell
Aday Memur
13 Şubat 2024 19:07

Zorunlu değil ama verirseniz yedeklere daha hızlı sıra gelir. Yazıp mail ve fotoda atabilrisiniz

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