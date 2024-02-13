Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Şubat 2024 19:33
EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVI

Selam arkadaşlar, malumunuz üzere edebiyat ve yabancı dil dersleri için bakanlık sene başında ölçme ve sınav yönetmeliğini değiştirerek bu dersler için yazılı sınav yanında uygulama sınavı da getirmiş oldu. Konunun muhatabı olan arkadaşlar, edebiyat sorumluluk sınavlarını nasıl uyguluyorlar? Klasik tek sınav mı yoksa diğer becerileri de ölçen bir sınav mı yapılıyor? Bir de bu sınavları tek komisyon mu yoksa birkaç komisyon mu yapıyor?


Kaknüsçe
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:04
Görüş yazısı geldi kıymetli hocam. Dönem içinde nasıl sınav yapılıyorsa aynı şekilde yapılacak. Ayrı komisyon kurulmayacak diyor.
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