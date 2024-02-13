kadroludan sözleşmeliye atanma

arkadaşlar herkese merhaba ben 2 yıldır paramedik olarak çalışıyorum seçimden önce toplu kadroya geçtik. 2022 KPSS ye girdim iyi puan aldım sayılır bu yapılacak olan atamada atanır mıyım atanırsam çkys düşmemde sorun olur mu , birde istifa mi etmem gerekiyor ceza alır mıyım?

arkadaşlar herkese merhaba ben 2 yıldır paramedik olarak çalışıyorum seçimden önce toplu kadroya geçtik. 2022 KPSS ye girdim iyi puan aldım sayılır bu yapılacak olan atamada atanır mıyım atanırsam çkys düşmemde sorun olur mu , birde istifa mi etmem gerekiyor ceza alır mıyım?