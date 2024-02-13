KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Şubat 2024 20:09
Asem Suem branş tercihi hk.

Arkadaşlar merhaba,

Ben jandarma asem suem basvurusu sirasinda tercih listesine 1. siraya personel 2. siraya ise duz jandarma sinifini yazmistim. Bugun basvurular aciklanmis asemde personel tercihim kabul edilmis gorunuyor. Bu durumda duz jandarma sinifi icinde siralamam yapilmayacak mi? Cunku personelden 49 kisi, jandarmadan 1800 ustu bir alim yapilmasi soz konusu.

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