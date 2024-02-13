Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 20:10
şubat mazeret ataması ile ilgili
diyelim ki atama olumlu karar geldi, seçime kadar göndermeme ihtimali var mı? seçimden sonra mı ilişiği keserler yoksa hemen keserler mı ilişiği?

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