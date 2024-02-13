şubat mazeret ataması ile ilgili

diyelim ki atama olumlu karar geldi, seçime kadar göndermeme ihtimali var mı? seçimden sonra mı ilişiği keserler yoksa hemen keserler mı ilişiği?

diyelim ki atama olumlu karar geldi, seçime kadar göndermeme ihtimali var mı? seçimden sonra mı ilişiği keserler yoksa hemen keserler mı ilişiği?