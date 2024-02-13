Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Şubat 2024 20:28
Dhmi özelleşme haberi

Dhmi özelleşiyor mu bazı haber sitelerinde çıkan bu söylemin doğruluk payı var mıdır?


dhmbro
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:46

Sadece bir sitede var başka sitede yok o malum sitede 2011 den beri aynı haberi yapıyor .


Furkan1832
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:53

Kule ve seyrüsefer dışında özelleşme durumu var diye söylentiler var kurumda

dhmbro, 1 saat önce

Sadece bir sitede var başka sitede yok o malum sitede 2011 den beri aynı haberi yapıyor .


dhmbro
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:58

Hikaye ,masal nediyorsan diyebilirsin gerçegi yansitmayan aynı haber 2019 ve 2011 de yayinlanmis

Furkan1832, 1 saat önce

Kule ve seyrüsefer dışında özelleşme durumu var diye söylentiler var kurumda


mgkh
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:58

İlk atc AŞ olur bu gidişle ...

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

giyim yardımı iptalTCDD özelleştiriliyor mu?DSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ Çalışanları BurayaTCDD yeni yılda giyim yardımıPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorDhmi özelleşme haberiBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTeknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.KİT'ten büro personelliğine geçmek

Sözlük

Cuf Cuf Hoca 3 Eşlerin birlikte zaman geçirmesinin önemi 7 Pazar alışverişinin avantaji 1 aziz barnabas 3 Bugün olanlar 2 Yemek yaparken dans etmek 6 Acı Severim Tatlı Döverim 1 Sekans 1 Bilmece 2 Boğa burcu kadını 3

Son Haberler

Araç kazasında yaralanan bir asker şehit olduŞanlıurfa'da çöken metruk yapıda enkaz altında kalan kişi öldüAmasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izniBakan Bayraktar maden kazasının yaşandığı Erzincan'a gidiyorVelileri okula çekmek için tavuklu pilav ikram ettiler

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı