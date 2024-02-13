Müdür zorbalığı

kardes bak simdi sakin ol öncelikle ağlamayı bırakacaksın birazda üslübü yümüsatacaksın mutlu mu olmak istiyorsun haklı mi olmak istiyorsun bunu düşüneceksiniz yani kendine hakim ol cümleleri seçerken sakin ve sana ön yargılı olunduğunu düşünmeden hareket et anladın mı merak etme memuruyitini o adam vermedi öncelikle bu konuyu arkadaşlarına anlatip uzatma sen haklısın diyen herkes yalancı dost arkadas bunu bil.kimseye sır verme arkadaslığın iş arkadaşı merhaba merhaba olsun kurslara yazıl iş dişi arkadaş edin .sen haksızsın amir kısmı eleştrilmeyi sevmez ego yapar birileri çıkıyor onlara yapıldı bana yapılmarşdı demen yanlış adama yalancı muamelesi yapmışsın sen mumrluğu kavramalızın üste akıl verilmez sorarsa fikir beyan edilir egolu yapılar hep çıkıcak karşına sen memursun işini yap kimse konuşmasın kimseyle konuşma iş dişi arkadaş edin whatsapda durum yap bu tavırlarının ise yaramadığını görmek onları çıldırtır daha anlatırdımda kim yazacak üsendim:)

kardes bak simdi sakin ol öncelikle ağlamayı bırakacaksın birazda üslübü yümüsatacaksın mutlu mu olmak istiyorsun haklı mi olmak istiyorsun bunu düşüneceksiniz yani kendine hakim ol cümleleri seçerken sakin ve sana ön yargılı olunduğunu düşünmeden hareket et anladın mı merak etme memuruyitini o adam vermedi öncelikle bu konuyu arkadaşlarına anlatip uzatma sen haklısın diyen herkes yalancı dost arkadas bunu bil.kimseye sır verme arkadaslığın iş arkadaşı merhaba merhaba olsun kurslara yazıl iş dişi arkadaş edin .sen haksızsın amir kısmı eleştrilmeyi sevmez ego yapar birileri çıkıyor onlara yapıldı bana yapılmarşdı demen yanlış adama yalancı muamelesi yapmışsın sen mumrluğu kavramalızın üste akıl verilmez sorarsa fikir beyan edilir egolu yapılar hep çıkıcak karşına sen memursun işini yap kimse konuşmasın kimseyle konuşma iş dişi arkadaş edin whatsapda durum yap bu tavırlarının ise yaramadığını görmek onları çıldırtır daha anlatırdımda kim yazacak üsendim:)