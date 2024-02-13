Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Şubat 2024 20:45
Müdür zorbalığı

Merhaba arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Bir yüksekokulda memur olarak çalışmaktayım. Mobinge maruz kalıyorum, manipüle ediliyorum sürekli ve yalnız bırakılmaya çalışılıyorum. Önemli bir mazeretimden dolayı (ailevi) kendisi de biliyor izin istemek için odasına gitmiştim izin vermemek için ordan laf getirdi burdan laf getirdi beni yıldırmaya çalıştı yine vermemek için. Ve senelik izinde olan arkadaşlarım vardı o tarihte. Herkese gelince veriyorsunuz ben neden sürekli bunlara maruz kalıyorum ve ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz dedim. Elini masaya vurmaya, masayı yumruklamaya başladı. seni babanı çağırıp şikayet edecem dedi şok oldum ve babamın ismini duyunca bende sesimi yükselttim burası ilkokul mu ben çocuk muyum yeter dedim babam hasta sakın babamı karıştırmayın dedim. Bu delirdi elini masalara vurmaya devam ederek sen saygısızsın terbiyesizsin dedi defalarca ben kitlendim kaldım ağlama krizine girdim odada yüksekokul sekreteri vardı zaten daha sonra gürültüyü duyan 2 kişi daha odaya girdi onlarda şok. Neyse beni odadan çıkardılar şikayet edecem onu dedm fakat olaya dahil olmak istemediler. Odaya girenlerden biri çok yakın arkadaşım olmasına rağmen malesef oda menfaati seçerek şok olduğum için müdürün ne dediğini hatırlamıyorum dedi. Müdür sonrasında arkamdan hocalara, memurlara beni kötülemiş. Ve bir aracıyla babama durumu bildirmiş beni suçlu göstermiş. Müdürü bu şikayetiyle siz az çok huyunu suyunu tahmin etmişsinizdir. şahitler yan çizdi ve sürekli yaşadığım bu zorbalık beni olumsuz etkiliyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Elim kolum bağlı.. yaptıkları çok zoruma gidiyor. saçma sapan durumların içine çekiliyorum sürekli ve her seferinde yaptıkları yanına kar kalıyor :((


Sailor060606
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:47
babanın selamıyla mı işe girdin.. babana neden söylüyor:)

Agency
Aday Memur
13 Şubat 2024 20:53

kardeş sakin ol. amir konumundaysa tutanak tutar disiplin soruşturması açtırır. huyuna suyuna git.


1 Papatya
13 Şubat 2024 21:31

Öyle olsaydı torpilliler gibi beni de baş köşede oturturdu uğraşmazdı. Torpilim olsaydı bu rezil durumu ortadan kaldırmak için kullanırdım ama kahretsin ki yok. Baba konusu da Tamamen yıldırma ve göz dağı verme amaçlı.

Sailor060606, 1 saat önce
babanın selamıyla mı işe girdin.. babana neden söylüyor:)

shatıf
Memur
13 Şubat 2024 21:33
Gereksiz şekilde alttan alma haklıysan korkma en kötü ne olabilir. Ama mutlaka güvenilir tecrübeli birine olayı anlat görüşünü al bazen insan kendini haksızken haklı görebiliyor.

ibrhmbrn
Aday Memur
13 Şubat 2024 21:36

Elinde kanıtlayıcı doküman varsa şikayet et. Yoksa yapacağın bir şey yok. Kayıt delil önemli


1 Papatya
13 Şubat 2024 21:37

Huyuna suyuna çok gittim. Kafasında kuruyor takıyor. Çok detaya girmek istemedim yukardaki yazımda. buraya yazarken bile tedirgin oldum. Detay versem şok olursunuz. Beni Çok yoruyor ve çok üzüyor bu içinde bulunduğum durum..

Agency, 1 saat önce

kardeş sakin ol. amir konumundaysa tutanak tutar disiplin soruşturması açtırır. huyuna suyuna git.


Agency
Aday Memur
13 Şubat 2024 21:45

yüksekokulda personel sayısı azdır. husumetli olmaya gelmez sürekli canını sıkar bu olay. o yüzden şikayet vs ile uğraşmaktansa güvenini ve dostluğunu kazanmaya baksaydın keşke. ama dediğim gibi biraz sabırlı olun. sözlü tartışmaya hiç girmemeye çalışın. yanına iki yalakasını da alır tutanak falan tutar bir de disiplinlik olursunuz allah muhafaza.

1 Papatya, 38 dk. önce

Huyuna suyuna çok gittim. Kafasında kuruyor takıyor. Çok detaya girmek istemedim yukardaki yazımda. buraya yazarken bile tedirgin oldum. Detay versem şok olursunuz. Beni Çok yoruyor ve çok üzüyor bu içinde bulunduğum durum..


1 Papatya
13 Şubat 2024 21:47

Anlattım hocam hatta olaya şahit olan arkadaşımla bizzat görüşenler oldu bu Kızı yarı yolda bırakma şahit ol korkma dediler ama nafile. okulda müdürü bilen biliyor Farklı kişilerle de problem yaşayan biri. Ama her seferinde arkası sağlam olduğu ve müdür olduğu içim millet susmak zorunda kalıyor.

shatıf, 42 dk. önce
Gereksiz şekilde alttan alma haklıysan korkma en kötü ne olabilir. Ama mutlaka güvenilir tecrübeli birine olayı anlat görüşünü al bazen insan kendini haksızken haklı görebiliyor.

1 Papatya
13 Şubat 2024 21:52

Kanıtlayıcı döküman derken ses kaydı gibi bir şey mi

ibrhmbrn, 39 dk. önce

Elinde kanıtlayıcı doküman varsa şikayet et. Yoksa yapacağın bir şey yok. Kayıt delil önemli


iyilikiyidir01
Memur
13 Şubat 2024 21:55
kardes bak simdi sakin ol öncelikle ağlamayı bırakacaksın birazda üslübü yümüsatacaksın mutlu mu olmak istiyorsun haklı mi olmak istiyorsun bunu düşüneceksiniz yani kendine hakim ol cümleleri seçerken sakin ve sana ön yargılı olunduğunu düşünmeden hareket et anladın mı merak etme memuruyitini o adam vermedi öncelikle bu konuyu arkadaşlarına anlatip uzatma sen haklısın diyen herkes yalancı dost arkadas bunu bil.kimseye sır verme arkadaslığın iş arkadaşı merhaba merhaba olsun kurslara yazıl iş dişi arkadaş edin .sen haksızsın amir kısmı eleştrilmeyi sevmez ego yapar birileri çıkıyor onlara yapıldı bana yapılmarşdı demen yanlış adama yalancı muamelesi yapmışsın sen mumrluğu kavramalızın üste akıl verilmez sorarsa fikir beyan edilir egolu yapılar hep çıkıcak karşına sen memursun işini yap kimse konuşmasın kimseyle konuşma iş dişi arkadaş edin whatsapda durum yap bu tavırlarının ise yaramadığını görmek onları çıldırtır daha anlatırdımda kim yazacak üsendim:)

1 Papatya
13 Şubat 2024 22:06

Yalakaları var zaten özellikle biri ortalığı karıştırmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Dediğim gibi bir şekilde tartışmanın içine çekiyor. İzin hakkım var ve kullanmak zorundayım yazın aynı problemi yaşıyorum kışın aynı problemi yaşıyorum. Canı istediklerine günlerce haftalarca senelik izin almadan rapor alınmadan idare ettikleri oluyor. Ve onların işini eşek gibi ben ve benim gibi enayiler yapıyor

Agency, 30 dk. önce

yüksekokulda personel sayısı azdır. husumetli olmaya gelmez sürekli canını sıkar bu olay. o yüzden şikayet vs ile uğraşmaktansa güvenini ve dostluğunu kazanmaya baksaydın keşke. ama dediğim gibi biraz sabırlı olun. sözlü tartışmaya hiç girmemeye çalışın. yanına iki yalakasını da alır tutanak falan tutar bir de disiplinlik olursunuz allah muhafaza.


kubii
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 22:12
Öncelikle geçmiş olsun. Babanı çağırırım diyerek tehdit etmeler,masalara vurmalar bunlar mobbing unsurlarından bir kaç tanesidir. Yapılması gerekenler şunlardır: 1- Mobbing yapana durumun farkında olduğunu ve kendinize bu şekilde davranmamasi gerektiğini hatırlatmak.Devam ederse 2- Bir üst amire git ve durumu anlat. Olaydan çevrendeki arkadaşlarını da haberdar et. Devam ederse 3- Kurumun evrak kayıt biriminden olayların tamamını anlattığın bir dilekçe ver. Devam ederse 4- Alo 170 i ara durumunu anlat. ÇSGB hattı. Hatta psikologlar da var. Eş zamanlı Cimere de yazabilirsin. Devam ederse 5- Tüm bu süreç içerisinde günlük tut. Yaşadığın şeyleri olduğu gibi anlat. 6- Psikiyatrist e git ve yaşadığın elem ve kederden bahset. 7- Mahkemeye git suç duyurusunda bulun ( avukat tutarsan çok daha iyi olur) Umarim bu aşamalara gelmeden çözülür. Not: 170 i arama işini öne de çekebilirsin. Yaşadığın şey bence mobbing onlar da mobbing derse harekete geç
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