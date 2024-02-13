kurumlar arası nakil

sağlık bakanlığı bünyesinde kadrolu Uzman hemşire olarak 3 yıldır çalışıyorum sağlık meslek liselerine öğretmen olarak geçebilmek için ne yapmam gerekli bilgisi olan var mı

sağlık bakanlığı bünyesinde kadrolu Uzman hemşire olarak 3 yıldır çalışıyorum sağlık meslek liselerine öğretmen olarak geçebilmek için ne yapmam gerekli bilgisi olan var mı