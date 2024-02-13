Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Şubat 2024 20:50
kurumlar arası nakil
sağlık bakanlığı bünyesinde kadrolu Uzman hemşire olarak 3 yıldır çalışıyorum sağlık meslek liselerine öğretmen olarak geçebilmek için ne yapmam gerekli bilgisi olan var mı

crabnet355
Müsteşar
13 Şubat 2024 21:17
kpssye ardından mülakata girmelisiniz

senaclkts
Aday Memur
13 Şubat 2024 21:19
atanmış memur olunca da bu şekilde mi ki kurumlar aradı nakil yok mu KPSS neden tekrar
crabnet355, 58 dk. önce
kpssye ardından mülakata girmelisiniz

crabnet355
Müsteşar
13 Şubat 2024 21:21
Kurumlar arası geçiş uzun zaman önce kaldırıldı.Hatta istifa eden öğretmenler için bile dönüş yolu kapalı..Herkes Kpss ye girmek zorunda
senaclkts, 56 dk. önce
atanmış memur olunca da bu şekilde mi ki kurumlar aradı nakil yok mu KPSS neden tekrar

senaclkts
Aday Memur
13 Şubat 2024 21:22
hımm teşekkür ederim
crabnet355, 54 dk. önce
Kurumlar arası geçiş uzun zaman önce kaldırıldı.Hatta istifa eden öğretmenler için bile dönüş yolu kapalı..Herkes Kpss ye girmek zorunda
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