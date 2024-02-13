Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


13 Şubat 2024 21:02
Doğum izni sırasında ödenen tez danışmanlık ücretinin geri istenmesi

Sayın hocalarım sayın yetkililer;

Daha önce benzer bir durum yaşayan kimse bulamadığım için buraya sorma gereği duydum. 16 haftalık doğum iznim süresince yasal olarak danışmanı bulunduğum öğrencilerime danışmanlık yapmayı devam ettirdim. 3 öğrencimi doğum iznindeyken 4 öğrencimi de doğum inin bitmesinden sonra 2 ay içinde savunmaya sokmak suretiyle mezun ettim. Bu arada 4-5 de başa hocanın öğrencisinin tez savunmasına katıldım. Şimdi Enstitü geriye dönük olarak benden 16 haftalık ders ücretini geri talep ediyor. Bu duruma yönelik bir örnek hiçbir yerde bulamadım. Ben doğum iznimi fakülteye teslim ettim. Bu bildirimi enstitüye ben yapacak değildim. Bunun yanında tezlerini son aşamaya getirdiğim öğrencilerimin tezlerini bırakmam da söz konusu değildi. Yönetmelikte doğum izninde tez danışmanlığı bırakılır gibi bir madde yok. 6 aydan uzun süren izinlerle ilgili düzenleme var. Ama benim iznim 4 ay sürüyor. Bu bir hastalık izni değil. Doğum izni tez yürütmeye engel değil. Bu konuda hiçbir düzenlemenin bugüne kadar yapılmamış olması da çok ilginç.

Konuyla ilgili bilgisi olanlar yazabilirse minnettar olurum.

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