Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


13 Şubat 2024 21:04
Akademik (yardım)

Merhabalar ben bir üniversitenin Arş. Gör. kadrosunu kazandım, süreç nasıl işliyor sonuç açıklama ekranında yoktu, bende personel daire başkanlığını aradım bilgi almak için bana 8 adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporu gönderin dediler, gönderdim ikisinide, bir kaç gün sonra tekrar süreç için bilgi almak için tekrar aradım bana sizin bilgileriniz emniyete gönderdik falan denildi, size tebligat gönderdik 2 gün önce gibisinden bi şey söyledi, tam net bilgi alamadım, tekrar aıyacağım tabiki anca burada bu süreci yaşayan ve yardımcı olabilecek birileri olacağını düşdündüm.

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