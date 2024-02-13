Teknofest Başvuruları ve Gönüllülük

aynen bizde de başladı baskı.Ama kimse sallamıyor..Dediğiniz gibi cazip bir tarafı olmalı.Maddi olmasına bile gerek yok.Mesela ilçedeki en iyi 10 projeye başarı belgesi verilir dense, proje yağar..

aynen bizde de başladı baskı.Ama kimse sallamıyor..Dediğiniz gibi cazip bir tarafı olmalı.Maddi olmasına bile gerek yok.Mesela ilçedeki en iyi 10 projeye başarı belgesi verilir dense, proje yağar..