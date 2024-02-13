Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Şubat 2024 21:18
Teknofest Başvuruları ve Gönüllülük

Bazı illerde İl Milli Eğitimler okullardan her sınıftan üç proje girişi yapmalarını istemiş.

Geçmiş tecrübelerden yola çıkarsak MEM'ler okullara, okul müdürleri öğretmenlere baskı yapmaya çalışacak.

Bu tip programlar/yarışlar gönüllülük esasına göre ve öyle kalmalı. Teşvik etmek için ödülleri yüksek tutarsın. Öğretmenleri de ciddi manada ödülendirirsin. O zaman katılı olur. Yoksa şu andaki şekli çok uygun değil.


crabnet355
Müsteşar
13 Şubat 2024 21:25
aynen bizde de başladı baskı.Ama kimse sallamıyor..Dediğiniz gibi cazip bir tarafı olmalı.Maddi olmasına bile gerek yok.Mesela ilçedeki en iyi 10 projeye başarı belgesi verilir dense, proje yağar..

Velocıraptor
Genel Müdür
13 Şubat 2024 21:36

niteliğe değil niceliğe önem verilirse olacağı bu.

o uyduruk projelerden kim ne çıkacağını umuyor acaba ?

elbette bu direktifi veren de biliyor neyin ne olduğunu ...

TÜBİTAK projelerinde ne oldu ki bunda olsun ?

crabnet355, 50 dk. önce
aynen bizde de başladı baskı.Ama kimse sallamıyor..Dediğiniz gibi cazip bir tarafı olmalı.Maddi olmasına bile gerek yok.Mesela ilçedeki en iyi 10 projeye başarı belgesi verilir dense, proje yağar..
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