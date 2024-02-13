Trafik branşı Van hakkında

van güzel kardeşim bence.ek görev yoğunluğu biraz fazla.yol uygulamaları yoğundu bizim zamanımızda.van trafikte ben büroda çalıştım 1 yıl kadar.sonra ilçe emniyete geçtim. bayan memurlar da dahil, c.başkanı geldiğinde güzergahtaydık. ama yılda 1 defa ya olur ya olmaz.onun dışında ekipteki arkadaşlardan şikayet eden duymadım.yıl:2016-2019 bu arada. van trafik şubeyi arayıp orada ki memur arkadaşlardan son durumu hakkında bilgi alabilirsin.yardımcı olurlar.Van'ın kadrosu iyidir

van güzel kardeşim bence.ek görev yoğunluğu biraz fazla.yol uygulamaları yoğundu bizim zamanımızda.van trafikte ben büroda çalıştım 1 yıl kadar.sonra ilçe emniyete geçtim. bayan memurlar da dahil, c.başkanı geldiğinde güzergahtaydık. ama yılda 1 defa ya olur ya olmaz.onun dışında ekipteki arkadaşlardan şikayet eden duymadım.yıl:2016-2019 bu arada. van trafik şubeyi arayıp orada ki memur arkadaşlardan son durumu hakkında bilgi alabilirsin.yardımcı olurlar.Van'ın kadrosu iyidir