Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 21:20
Trafik branşı Van hakkında

bu yıl Van ilini tercih etsemmi diye düşünüyorum, Van'da trafik branşında çalışan arkadaşlar onerirmisiniz


Hulyaaa1634
Aday Memur
13 Şubat 2024 22:02

Hocam meslek olarak bilemem ama şehir olarak doğuda yaşanabilir güzel şehir şehir


s.avanoglu
14 Şubat 2024 00:30
van güzel kardeşim bence.ek görev yoğunluğu biraz fazla.yol uygulamaları yoğundu bizim zamanımızda.van trafikte ben büroda çalıştım 1 yıl kadar.sonra ilçe emniyete geçtim. bayan memurlar da dahil, c.başkanı geldiğinde güzergahtaydık. ama yılda 1 defa ya olur ya olmaz.onun dışında ekipteki arkadaşlardan şikayet eden duymadım.yıl:2016-2019 bu arada. van trafik şubeyi arayıp orada ki memur arkadaşlardan son durumu hakkında bilgi alabilirsin.yardımcı olurlar.Van'ın kadrosu iyidir
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