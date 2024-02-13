Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 21:20
trafik branşında Van hakkında
bu yıl Van ilini tercih etsemmi diye düşünüyorum, Van'da trafik branşında çalışan arkadaşlar onerirmisiniz

Hulyaaa1634
Aday Memur
13 Şubat 2024 22:02

Hocam meslek olarak bilemem ama şehir olarak doğuda yaşanabilir güzel şehir şehir

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