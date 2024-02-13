KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Şubat 2024 21:33
MÜZEDE ÇALIŞMAK
arkadaslar müzede tekniker olarak atandım ne iş yapar bilen var mı?

abcd.abcd
Aday Memur
13 Şubat 2024 22:06

hangi müze ? :) hayırlı olsun

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