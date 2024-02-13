İTÜ Sözleşmeli Personel Mülakat Rezaleti

İTÜ de 30.01.2024 tarihinde elektrik elektronik mühendisi ilanı için sözlü sınava çağrıldım. Mülakatım da çok iyi geçmişti ve zaten teknik hiçbir konu da konuşulmadı sohbet havasında mülakat geçti. Sonuçlar bugün açıklandı ve Mülakata 8. sırada giren aday asil olarak kazanmış puanı da 82 . Ayrıca 73 puanlı aday da 1. yedek olarak açıklanmış.

İTÜ gibi bir kurum bari böyle bir rezaleti yapmasaydı. Kazananların KPSS puanı yüksekti desem benim puanım daha yüksek 86 puandayım. Tecrübesi benden daha fazla desem henüz bir işte de çalışmamışlar okulda yaptıkları stajlar sadece iş tecrübesi olarak var.

Madem alacağınız adaylar belliyse bizleri neden figüran olarak kullanıyorsunuz !!!

https://pdb.itu.edu.tr/docs/librariesprovider175/default-document-library/s%C3%B6zl%C3%BC-s%C4%B1nav-isim-listesi-koruma-ve-g%C3%BCvenlik-g%C3%B6revlisi-(lise)---m%C3%BChendis---teknisyen.pdf?sfvrsn=0

https://pdb.itu.edu.tr/docs/librariesprovider175/default-document-library/m%C3%BChendis-m%C3%BCh---1-elektrik-ve-elektronik-m%C3%BChendisli%C4%9Fi.pdf?sfvrsn=0