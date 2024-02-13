Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Şubat 2024 21:39
Kültür ve Turizm bakanlığı 1600 personel alımı
tercihler sona ereli 6 gün olacak bundan sonraki süreç nasıl işler kaç ay sonra neticelenir bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

tarım bakanlığı üretici teşvik primi-döner sermaye payıÇSGB Büro Personeli 2024 Maaş Tarım bakanlığı koruyucu giyimtarım bakanlığı şoförlük parasiÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımı2023/2 Ticaret Bakanlığı TebligatTicaret BakanlığıTicaret bakanlığı yeni merkez kadrolu Atama maaş??Milli savunma bakanlığı memur sonuçları?tarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!

Sözlük

teyit etmek 1 Eskiden sevilerek izlenen aile dizileri 6 tamirat işlerinden anlayan erkek 3 Eşlerin birlikte zaman geçirmesinin önemi 7 kaybol 1 Ailece pazar kahvaltisi yapmak 2 Cuf Cuf Hoca 3 bakkal dükkanı 4 Pazartesi sabahı mesaide ben 2 Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 8

Son Haberler

Araç kazasında yaralanan bir asker şehit olduŞanlıurfa'da çöken metruk yapıda enkaz altında kalan kişi öldüAmasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izniBakan Bayraktar maden kazasının yaşandığı Erzincan'a gidiyorVelileri okula çekmek için tavuklu pilav ikram ettiler

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı