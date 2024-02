Mübaşirlik Kaldırılırsa Ne Olur?

Öncelikle belirteyim, ben konuyu art niyetle açmadım. O yüzden başlığı okuyup öfkeyle cevap yazmaya gelen mübaşir arkadaşlar sakin olsunlar. Mübaşirlerle değil, unvanla sorunum var. Bana mantıklı gelmiyor kardeşim. Mahkeme kalemlerinde 2 unvanda personel var(Yim'ler amir abicim) doğru mu; Biri zabıt katibi, biri mübaşir. Savcılıkta zaten mübaşir yok, getir götür yapan hizmetliler var sadece. Katipler kalemde hangi işleri YAPMIYOR: -Duruşma ve keşiflerde düzeni sağlamıyorlar, -Arşiv düzeninden sorumlu değiller (Amma velakin yılda 1-2 kez kalemce arşive iner, imhada vs. arşivde de çalışırlar.) -postaneye gitmiyorlar 3 Madde, ötesi yok. Bunun haricinde katip kalem işlerinin hepsini a'dan z'ye yapıyor mu? Kocaman bir EVET. Sakın kalkıpta bana dosya fotokopisi vermiyorlar, arşivden dosya çıkartmıyorlar, dosyaları yerine atmıyorlar falan demeyin, mübaşir yoksa katip bu işlerin hepsini yapıyor, yapar. Ya arkadaş ben diyorumki, 2 katip ineriz duruşmaya, 2 katip gideriz gerekirse keşfe, birimiz düzenini sağlar, tarafları çağırır, diğeri tutanağı yazar. Ertesi gün yer değiştirirler olur biter. Ya kardeşim postayı sırayla götürüveririz postaneye olur biter. Ya kardeşim arşive dosya mı inecek, arşivden dosya mı çıkacak. Ya sırayla yaparız ya da dosyada işi hangi katip yaptıysa o iner arşive. Ya kardeşim işi biten dosyayı ben de atıveririm yerin(ki atıyorum da) Ya kardeşim fotokopi mi verilecek, sırayla veririz ne olacak? Ya kardeşim dosyasına evrak mı atılacak, sırayla yapıveririz ya. Ölür müsün katip kardeşim. Pulların mı dökülür, karizman mı çizilir? Duruşma ve keşif dosyaları hakime mi gidecek, ya sırayla götürüveririz be kardeşim. Sonuç ve istem: Arkaşlar kalem tek unvan olmalı. Adı ister zabıt katibi, ister mübaşir, isterse haydar olsun. Herkes her işi yapsın ya. Herkes otursun bilgisayara be kardeşim, herkes yazışma yapsın. Dosyayla ilgili bir konu mu var, herkes anlasın dosyaya bakınca ne gerektiğini ya, herkes yapabilsin gerekeni. Ya kalem bizim değil mi? Aynı 4 duvar arasında çalışıyoruz, işimiz görevimiz farklı? Sebep? Abi ben gönüllüyüm mübaşir kardeşimin görevlerinde yazan her işi de yapmaya, 1 personel 1 personeldir. Herkesin 1 klavyesi olsun diyorum. Ayrışmayalm, BİR olalım diyorum. Başka türlü anlamak isteyen varsa tebrikler.

