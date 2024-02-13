Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 22:38
Tıbbı sekreter olabilir miyim?

Selamlar arkadaşlar. Ben Lisans Halkla ilişkiler mezunuyum. Hastane bünyesinde tıbbi sekreter olarak görev yapmak istiyorum. Sanırım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak şartı arıyorlar. Bölümü geçtim lisanstan değil önlisanstan alım oluyormuş.

Araya birilerini sokabilirsem girebilir miyim tıbbi sekreterliğe?

KPSS hakkında da şimdiye kadar hiç bilgim yok sorumu mazur görün lütfen.


kubii
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 22:46
olamazsınız, sınava giremezsiniz

Gizemk07
13 Şubat 2024 22:54

KPSS ye hazırlanıyorum gireceğim sınava. Aslında sormak istediğim tıbbi sekreterlik önlisans ile alıyormuş, ben lisans mezunuyum. Birini bulabilirsem beni sokabilir mi sekreterliğe. Onu merak ettim. Kendi bölümüm de şehrimde 2 kontenjan açılıyor genelde.. bu yüzden hastane en mantıklısı olacak benim için, çocuğum olduğu için farklı ile gidemiyorum

kubii, 1 saat önce
olamazsınız, sınava giremezsiniz

lDeimosl
Genel Müdür
13 Şubat 2024 23:31

Araya birikerini soksam girebilir miyim nasıl bir sorudur arkadaş? Siz tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik mezunu değilseniz o bölümün haklarından nasıl faydalanacaksınız?

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