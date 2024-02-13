Tıbbı sekreter olabilir miyim?

Selamlar arkadaşlar. Ben Lisans Halkla ilişkiler mezunuyum. Hastane bünyesinde tıbbi sekreter olarak görev yapmak istiyorum. Sanırım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak şartı arıyorlar. Bölümü geçtim lisanstan değil önlisanstan alım oluyormuş.

Araya birilerini sokabilirsem girebilir miyim tıbbi sekreterliğe?

KPSS hakkında da şimdiye kadar hiç bilgim yok sorumu mazur görün lütfen.