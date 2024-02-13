Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Şubat 2024 22:41
Polislikten belediyeye geçmem ve sureci

İyi günler arkadaşlar 7 yıllık kamu yonetimi mezunu lisans mezunu polis memuruyun polislikten büyükşehir de ilçe belediyeye geçmeyi düşünüyorum. Polislikten belediyeye hangi hangi unvanda hangi memurluklara gecebilme şansımız olabilir tercih etmem mantıklı olur (zabıta düz memur vs (maaş durumu olsun kariyer açısından olsun hangisi daha iyidir)

beni bu düşünceye iten haftasonu ve resmi gun izinlerinin olmasi aile bütünlüğünün sağlanması için şark gorevine gitmek istememem vs.

Maaş olarak düşme söz konusu olacak ama herşey para değil diye düşünüyorum meslekte uzun süreli ve gece mesaisi ve meslekteki çalışma ortamı buna sebep oluyor.

Süreçle alakalı da başkanın istemesinden sonra ne gibi süreç gerekiyor kadrolu olarak atama nasıl sağlanır. Tavsiyeleriniz ve yorumlarınız için sağolun şimdiden.

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