Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 22:49
2.sark görev suresi
herkese kolay gelsin arkadaşlar 2.sarka gidecek olan memur mesela görev suresi 4 yil olan süreyi kaç yıl yapacak

greeneast
Aday Memur
13 Şubat 2024 22:50

5 olan 3, 4 olan 2 diye biliyorum


kayseri50
Aday Memur
13 Şubat 2024 22:51
tesekkur ederim

Efe0099
Aday Memur
13 Şubat 2024 23:07

Görev süresi kaçsa ondan 1 yıl eksik yapacaksın ama 2 yıllık yer yine 2 yaparsın


adsız_cengaver
Memur
13 Şubat 2024 23:09

Peki 2. Şarkta 4 yıl olan yerde 4 yıl kalmak istiyorsak kalabiliormuyuz yoksa 2 yılda gönderiyorlar mı


cetin90
Aday Memur
13 Şubat 2024 23:20
Liste de adın cıkarsa tayin de ipka veiririsin kabul eidlrise kalırısn kalmak istedigin süre içerisinde bu hep böyle devam eder
adsız_cengaver, 1 saat önce

Peki 2. Şarkta 4 yıl olan yerde 4 yıl kalmak istiyorsak kalabiliormuyuz yoksa 2 yılda gönderiyorlar mı

Toplam 5 mesaj

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