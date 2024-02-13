Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2024 23:07
KARAKOL ASAYİŞ EKİP ÇEVİK TALTİF YATACAK MI

Net bilgisi olan lütfen &#128591;

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