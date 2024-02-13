Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2024 23:16
Eş durumu acil lütfen
Ben 1 D grubundayım eşim 6 A da eşimin yanına gitmek istiyorum oluyor mu 6 nın A grubuna gitmek istiyorum

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